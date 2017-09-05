Болельщики назвали Фернандеша лучшим игроком "Локомотива" в августе

Болельщики "Локомотива" признали полузащитника команды Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт железнодорожников. В августе на его счету гол и две голевые передачи в пяти матчах. За португальского хавбека проголосовали 44,3 процента респондентов (6836 болельшиков).

Второе место в голосовании занял Алексей Миранчук - 37,9 процента (5856 голосов). Тройку лучших замкнул Антон Миранчук - 6,1 процента (952 голоса).

Отмечается, что всего в опросе приняли участие 15414 человека.