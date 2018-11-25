Болельщики на встрече с "Рубином" спросили про пенсионную реформу. Отвечать отправили Сесара Наваса

"Рубин" провел встречу с болельщиками в одном из торговых комплексов Казани, сообщает "Бизнес Online". Один из вопросов фанатов касался пенсионной реформы, и отвечать на него доверили капитану команды, 38-летнему Сесару Навасу.

– Что можете сказать о выступлении команды в первой половине сезона?

– Мы находимся в неплохой форме. Не так много побед, к сожалению. Каждый матч сложный, но и для каждого соперника игры с нами получаются тяжелыми. Нам нужно продолжать работу в позитивном ключе и стараться выигрывать следующие матчи.

– Один из вопросов болельщиков был про пенсионную реформу, и команда отправила отвечать вас. Это была просто шутка?

– Просто из-за своего возраста пошёл отвечать на этот вопрос, решил так пошутить. У меня контракт до конца этого сезона, потом будем думать.

– Болельщик больше всего просили вас отвечать на вопросы, не утомило?

– На самом деле, нет. И болельщикам, и команде приятно участвовать в таких мероприятиях. Нам важно быть на одной волне с нашими болельщиками.