Болельщики "Локомотива" тепло встретили Денисова

Полузащитник Игорь Денисов проводит свой первый матч за "Локомотив". Хавбек был включен в стартовый состав команды на товарищескую встречу против "Арсенала".
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Янбаев, Денисов, Ндинга, Майкон, Коломейцев, Касаев, Хенти.
"Арсенал": Фильцов, Берхамов, Тесак, Шешуков, Рыжков, Власов, Беляев, Горбатюк, Мухаметшин, Форбс, Денисов.
Денисов. Первый матч за Локо на запасном поле в Черкизове. Есть зрители - Денисова встретили тепло, за удачные действия одобрительно гудят.– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 5 сентября 2016 г.
Урфин Джюс
Где-то я уже это видел...
17:44
Разбанен досрочно
одобрительно гудят?))) а монетки на поле кидают? у него карманы поди спецом зашиты, чтобы не было соблазна.
17:24
баламошка
Топкой.
16:52