16:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Локомотива" тепло встретили Денисова

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Полузащитник Игорь Денисов проводит свой первый матч за "Локомотив". Хавбек был включен в стартовый состав команды на товарищескую встречу против "Арсенала".

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Янбаев, Денисов, Ндинга, Майкон, Коломейцев, Касаев, Хенти.

"Арсенал": Фильцов, Берхамов, Тесак, Шешуков, Рыжков, Власов, Беляев, Горбатюк, Мухаметшин, Форбс, Денисов.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Урфин Джюс

Где-то я уже это видел...

17:44

Разбанен досрочно

одобрительно гудят?))) а монетки на поле кидают? у него карманы поди спецом зашиты, чтобы не было соблазна.

17:24

баламошка

Топкой.

16:52

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