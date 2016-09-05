Болельщики "Локомотива" тепло встретили Денисова

Полузащитник Игорь Денисов проводит свой первый матч за "Локомотив". Хавбек был включен в стартовый состав команды на товарищескую встречу против "Арсенала".

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Янбаев, Денисов, Ндинга, Майкон, Коломейцев, Касаев, Хенти.

"Арсенал": Фильцов, Берхамов, Тесак, Шешуков, Рыжков, Власов, Беляев, Горбатюк, Мухаметшин, Форбс, Денисов.