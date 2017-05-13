Болельщики "Локомотива" развернули 70 баннеров в честь юбилея Семина

Болельщики "Локомотива" на 70-й минуте встречи с "Оренбургом" развернули 70 баннеров в честь юбилея главного тренера Юрия Семина. 11 мая ему исполнилось 70 лет. Семин был главным тренером "Локомотива" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, а также с 2009 по 2010 год. Прошлым летом он снова возглавил команду.

Под руководством Семина "Локомотив" дважды выиграл чемпионат России, пять раз Кубок России и дважды Суперкубок России.

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"