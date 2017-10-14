Болельщики "Крыльев Советов" надели маски с изображением Тихонова

Во втором тайме матча 18-го тура ФНЛ "Крылья Советов" – "Ротор" (1:1) хозяев поля провели флэшмоб в поддержку главного тренера команды Андрея Тихонова и поздравили его с приближающимся днем рождения, который он отметит 16 октября, информирует клубная пресс-служба. На 47-й минуте в честь 47-го дня рождения Тихонова болельщики "Крыльев" на Восточной трибуне одели маски с изображением главного тренера самарцев и устроили перекличку с Северной трибуной.

Отмечается, что Тихонов поблагодарил болельщиков за поддержку.