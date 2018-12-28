Болельщики "Краснодара" признали Игнатьева лучшим игроком декабря

Лучшим игроком декабря в составе "Краснодара" был признан нападающий Иван Игнатьев. Он набрал 36,6 процента голосов болельщиков, принимавших участие в опросе.

Игнатьев в декабре стал автором трех голов "быков". Отмечается, что второй раз подряд лучшим игроком месяца в составе "Краснодара" признается юный воспитанник клубной Академии – по итогам ноября лауреатом опроса стал голкипер Матвей Сафонов.

Второе место по результатам опроса занял полузащитник Юрий Газинский, за которого проголосовало 10,9 процента голосов, третье - нападающий Магомед-Шапи Сулейманов (10,8 процента).

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