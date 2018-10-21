20:29 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Краснодара" освистали решение Мешкова удалить Мусаева

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Болельщики "Краснодара" освистали решение арбитра Виталия Мешкова удалить старшего тренера команды Мурада Мусаева в матче 11-го тура чемпионата России с "Ахматом". Мусаев был удален за споры с арбитрами и отправлен на трибуны стадиона "Краснодар". 

 

"Краснодар" – "Ахмат": онлайн-трансляция матча

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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