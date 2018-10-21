Болельщики "Краснодара" освистали решение Мешкова удалить Мусаева

Болельщики "Краснодара" освистали решение арбитра Виталия Мешкова удалить старшего тренера команды Мурада Мусаева в матче 11-го тура чемпионата России с "Ахматом". Мусаев был удален за споры с арбитрами и отправлен на трибуны стадиона "Краснодар".

Болельщики "Краснодара" освистали решение арбитра Виталия Мешкова удалить Мурада Мусаева из технической зоны. Судя по всему, тренер что-то наговорил помощнику судьи Антону Аверьянову. Но это пока догадка. #КраснодарАхмат pic.twitter.com/huiyP3aYbm – Катерина Потапова (@katja_potapova) 21 октября 2018 г.

"Краснодар" – "Ахмат": онлайн-трансляция матча