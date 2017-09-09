Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:08 | Футбол — РФПЛ

Болельщики - Каррере: "Массимо, обыграй "Марибор" и "Ливерпуль"


Болельщики "Спартака" после победы над "Рубином" в матче 9-го тура чемпионата России (1:0) пожелали главному тренеру команды Массимо Каррере успехов в Лиге чемпионов. Фанаты попросили его обыграть соперников по групповому турниру "Марибор" и "Ливерпуль"

В еврокубке красно-белые стартуют уже 12 сентября выездным поединком с "Марибором". Напомним, что еще одним соперником "Спартака" в группе является "Севилья".

 Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий