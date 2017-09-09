Болельщики "Спартака" после победы над "Рубином" в матче 9-го тура чемпионата России (1:0) пожелали главному тренеру команды Массимо Каррере успехов в Лиге чемпионов. Фанаты попросили его обыграть соперников по групповому турниру "Марибор" и "Ливерпуль".
В еврокубке красно-белые стартуют уже 12 сентября выездным поединком с "Марибором". Напомним, что еще одним соперником "Спартака" в группе является "Севилья".
Болельщики - Каррере: "Массимо, обыграй "Марибор" и "Ливерпуль"!" pic.twitter.com/61LbH5d0sO– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 9 сентября 2017 г.