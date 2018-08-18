17:13 | Футбол — РПЛ

Болельщики ЦСКА вывесили баннеры против Романа Еременко


На матче четвёртого тура РПЛ ЦСКА - "Арсенал" болельщики армейского клуба вывесили баннеры, направленные против бывшего полузащитника команды Романа Еременко. Самые мягкие звучат так:

- "Обколются своим кокаином и бягут в "Спартак";

- "Про крепкую дружбу в "Спартаке" слышал?"

 

После двухлетней дисквалификации Роман Еременко подписал контракт со "Спартаком", несмотря на договорённость о возвращении в ЦСКА.

Также болельщики ЦСКА вывесили баннеры, оскорбляющие полузащитников "Спартака" Романа Зобнина, Александр Ташаева и главного тренера команды Массимо Карреру. (Ярослав СУСОВ)

ЦСКА - Арсенал Т

 

Опрос

На что будет претендовать ЦСКА в чемпионате России-2018/19?
голосовать
К комментариям
8
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
Материалы других СМИ