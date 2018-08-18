Болельщики ЦСКА вывесили баннеры против Романа Еременко

На матче четвёртого тура РПЛ ЦСКА - "Арсенал" болельщики армейского клуба вывесили баннеры, направленные против бывшего полузащитника команды Романа Еременко. Самые мягкие звучат так:

- "Обколются своим кокаином и бягут в "Спартак";

- "Про крепкую дружбу в "Спартаке" слышал?"

После двухлетней дисквалификации Роман Еременко подписал контракт со "Спартаком", несмотря на договорённость о возвращении в ЦСКА.

Также болельщики ЦСКА вывесили баннеры, оскорбляющие полузащитников "Спартака" Романа Зобнина, Александр Ташаева и главного тренера команды Массимо Карреру. (Ярослав СУСОВ)