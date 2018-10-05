Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком сентября

Болельщики признали полузащитника ЦСКА Николу Влашича лучшим игроком команды в сентябре, информирует пресс-служба клуба.

По итогам голосования на официальном сайте клуба, хорват набрал 44 процента голосов. Вторым стал форвард Федор Чалов, третьим - голкипер Игорь Акинфеев.

Влашич принял участие во всех встречах армейцев на этом отрезке сезона, забил "Виктории", "Спартаку" и "Реалу", а также был признан лучшим игроком в трех матчах. Хавбек также стал четвертым игроком российских клубов, забившим на второй минуте матча Лиги чемпионов, открыв счет на 65-й секунде игры против "Реала".

Всего в текущем сезоне футболист провел 8 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил три гола и отдал 4 передачи