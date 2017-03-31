Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком марта

Болельщики ЦСКА признали защитника Мариу Фернандеса лучшим игроком команды в марте, сообщает пресс-служба армейцев. Он набрал 32 процента в голосовании на официальном сайте клуба. В прошлом месяце Фернандес принял участие в трех матчах ЦСКА. Защитник впервые в сезоне признан лучшим игроком месяца.

Вторым в голосовании стал голкипер Игорь Акинфеев, третьим - нападающий Алексей Ионов.