15:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезона

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Лучшим игроком ЦСКА в прошедшем сезоне по итогам опроса на официальном сайте клуба был признан вратарь Игорь Акинфеев. За него проголосовали 32 процента участников опроса. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 36 матчах и установил личный рекорд, 19 раз отыграв на ноль в чемпионате России.

Второе место в голосовании занял Мариу Фернандес, а замкнул тройку Алексей Березуцкий. Всего в голосовании участвовали 9041 человек.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-luchshiy-igrok-sezona201617/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (4)
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foreverCSKAforever

Интересно, местным юмористам деды или прадеды про участие их клуба в ЛЧ рассказывали?

16:23

Доктор Хряк

Икона :)

16:22

зенит-супер-чемпион

мы верим твёрдо в героев спорта..... мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена

16:14

Millwall82

Легенда ЛЧ) Вечный)

15:52