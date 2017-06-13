Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезона

Лучшим игроком ЦСКА в прошедшем сезоне по итогам опроса на официальном сайте клуба был признан вратарь Игорь Акинфеев. За него проголосовали 32 процента участников опроса. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 36 матчах и установил личный рекорд, 19 раз отыграв на ноль в чемпионате России.
Второе место в голосовании занял Мариу Фернандес, а замкнул тройку Алексей Березуцкий. Всего в голосовании участвовали 9041 человек.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-luchshiy-igrok-sezona201617/
foreverCSKAforever
Интересно, местным юмористам деды или прадеды про участие их клуба в ЛЧ рассказывали?
16:23
Доктор Хряк
Икона :)
16:22
зенит-супер-чемпион
мы верим твёрдо в героев спорта..... мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена
16:14
Millwall82
Легенда ЛЧ) Вечный)
15:52