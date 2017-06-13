Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезона

Лучшим игроком ЦСКА в прошедшем сезоне по итогам опроса на официальном сайте клуба был признан вратарь Игорь Акинфеев. За него проголосовали 32 процента участников опроса. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 36 матчах и установил личный рекорд, 19 раз отыграв на ноль в чемпионате России.

Второе место в голосовании занял Мариу Фернандес, а замкнул тройку Алексей Березуцкий. Всего в голосовании участвовали 9041 человек.