Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сентября

Болельщики ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в сентябре, сообщает пресс-служба армейцев. Футболист вышел на поле в пяти играх и дважды становился игроком матча - с "Динамо" (0:0) в чемпионате России и "Манчестер Юнайтед" (1:4).
Акинфеев набрал 43 процента голосов. На втором месте расположился полузащитник Александр Головин, на третьей строчке – Тимур Жамалетдинов.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-luchshiy-v-sentyabre-1/
- Игорь Акинфеев
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- Тимур Жамалетдинов