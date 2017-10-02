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14:51 | Футбол — РФПЛ

Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сентября


Болельщики ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в сентябре, сообщает пресс-служба армейцев. Футболист вышел на поле в пяти играх и дважды становился игроком матча - с "Динамо" (0:0) в чемпионате России и "Манчестер Юнайтед" (1:4).

Акинфеев набрал 43 процента голосов. На втором месте расположился полузащитник Александр Головин, на третьей строчке – Тимур Жамалетдинов.

 

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-luchshiy-v-sentyabre-1/

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