Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сентября

Болельщики ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в сентябре, сообщает пресс-служба армейцев. Футболист вышел на поле в пяти играх и дважды становился игроком матча - с "Динамо" (0:0) в чемпионате России и "Манчестер Юнайтед" (1:4).

Акинфеев набрал 43 процента голосов. На втором месте расположился полузащитник Александр Головин, на третьей строчке – Тимур Жамалетдинов.