Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком октября

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды в октябре, информирует пресс-служба красно-синих. По итогам голосования среди поклонников армейцев голкипер набрал 42 процентов голосов.

Акинфеев принял участие в шести встречах армейцев на этом отрезке и трижды был признан игроком матча – с "Уфой" (0:0), "Базелем" (дома) (0:2) и "Арсеналом" (0:1).

Вторым в голосовании стал защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке – Понтус Вернблум.