Болельщики "Анжи" вывесили баннер в поддержку братьев Кокориных

На матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА болельщики "Анжи" вывесили баннер в поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла. "Кокорины, все будет хорошо", - написано на баннере.

Сегодня Александр и Кирилл Кокорины, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными - все они останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

Другой баннер махачкалинских болельщиков посвящен трагедии в Керчи. "Керчь, скорбим" - гласит надпись.

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