19:16 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Анжи" вывесили баннер в поддержку братьев Кокориных

Баннер болельщиков "Анжи". Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер". Баннер болельщиков "Анжи". Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
Баннер болельщиков "Анжи". Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
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На матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА болельщики "Анжи" вывесили баннер в поддержку форварда "Зенита"  Александра Кокорина и его брата Кирилла. "Кокорины, все будет хорошо", - написано на баннере.

Сегодня Александр и Кирилл Кокорины, как и полузащитник "Краснодара"  Павел Мамаев, обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными - все они останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

Другой баннер махачкалинских болельщиков посвящен трагедии в Керчи. "Керчь, скорбим" - гласит надпись.

Все о чемпионате России – здесь.

Анжи - ЦСКА

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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