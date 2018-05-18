Болельщики "Анжи" смогут бесплатно посетить ответный матч с "Енисеем"

Болельщики "Анжи" смогут бесплатно посетить ответный стыковой матч за место в премьер-лиге с "Енисеем", информирует официальный сайт махачкалинского клуба. Акция распространяется на все сектора стадиона "Анжи Арена", за исключением трех. Встреча пройдет 20 мая в Каспийске.

В первом матче, который прошел в четверг в Красноярске, "Анжи" проиграл со счетом 0:3. Посещение этого матча тоже было бесплатным для болельщиков "Анжи".