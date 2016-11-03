Болельщики "Анжи" признали Беришу лучшим игроком октября

Нападающий "Анжи" Бернард Бериша признан болельщиками команды лучшим игроком в октябре. Бериша забил четыре гола в пяти матчах. Вторым стал Иво Иличевич, опередивший Александра Беленова.

В октябре у "Анжи" было пять игр. В чемпионате махачкалинцы встречались с "Крыльями Советов" (1:2), "Тереком" (0:0), "Томью" (3:0) и "Краснодаром" (0:0), еще один поединок состоялся в Кубке России – с "Зенитом" (4:0).

"Анжи" после 12 туров набрал 17 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.