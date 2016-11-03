17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Анжи" признали Беришу лучшим игроком октября

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Нападающий "Анжи" Бернард Бериша признан болельщиками команды лучшим игроком в октябре. Бериша забил четыре гола в пяти матчах. Вторым стал Иво Иличевич, опередивший Александра Беленова.

В октябре у "Анжи" было пять игр. В чемпионате махачкалинцы встречались с "Крыльями Советов" (1:2), "Тереком" (0:0), "Томью" (3:0) и "Краснодаром" (0:0), еще один поединок состоялся в Кубке России – с "Зенитом" (4:0).

"Анжи" после 12 туров набрал 17 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/luchshim_igrokom_oktjabrja_bolel_shhiki_priznali_berishu031116/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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drakorn50

Он жадина его надо наказать за то что он не отдал передачи партнёрам в сто процентных моментах сначала на 1000 дол. потом больше.

17:58

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