Болельщики "Анжи" признали Беришу лучшим игроком октября

Нападающий "Анжи" Бернард Бериша признан болельщиками команды лучшим игроком в октябре. Бериша забил четыре гола в пяти матчах. Вторым стал Иво Иличевич, опередивший Александра Беленова.
В октябре у "Анжи" было пять игр. В чемпионате махачкалинцы встречались с "Крыльями Советов" (1:2), "Тереком" (0:0), "Томью" (3:0) и "Краснодаром" (0:0), еще один поединок состоялся в Кубке России – с "Зенитом" (4:0).
"Анжи" после 12 туров набрал 17 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/luchshim_igrokom_oktjabrja_bolel_shhiki_priznali_berishu031116/
drakorn50
Он жадина его надо наказать за то что он не отдал передачи партнёрам в сто процентных моментах сначала на 1000 дол. потом больше.
17:58