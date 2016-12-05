Болельщики "Амкара" попрощались с Селиховым

Болельщики "Амкара" попрощались с голкипером команды Александром Селиховым после матча 17-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:0). 22-летний россиянин продолжит карьеру в "Спартаке". После финального свистка Игоря Федотова фанаты стали скандировать имя вратаря, а тот в свою очередь совершил круг почета по стадиону. Кроме того, пермские болельщики растянули прощальный баннер: "Селихов Саша отстоял ворота наши!"