Болельщики "Ахмата" смогут бесплатно посетить матч против "Зенита"

"Ахмат" и "Зенит" обменялись гостевыми квотами билетов, сообщает пресс-служба грозненцев. Болельщики гостей смогут бесплатно посетить матч 6-го тура чемпионата России, который пройдет сегодня на стадионе "Санкт-Петербург".
Начало матча – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
"Ахмат" и "Зенит" обменялись гостевыми квотами билетов. Сегодня болельщики @akhmatgrozny могут посетить игру бесплатно pic.twitter.com/jPsq0xeZZJ– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 13 августа 2017 г.