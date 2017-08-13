Болельщики "Ахмата" смогут бесплатно посетить матч против "Зенита"

"Ахмат" и "Зенит" обменялись гостевыми квотами билетов, сообщает пресс-служба грозненцев. Болельщики гостей смогут бесплатно посетить матч 6-го тура чемпионата России, который пройдет сегодня на стадионе "Санкт-Петербург".

Начало матча – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.