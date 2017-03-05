Болельщик "Спартака" выбежал на поле в матче с "Краснодаром"

В матче 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" на поле выбежал болельщик. Инцидент произошел на 66-й минуте встречи. Фанат красно-белых не успел провести много времени на поле и был выведен за его пределы в считанные секунды.

Текстовая трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"