Болельщик "Спартака" выбежал на поле в матче с "Краснодаром"

В матче 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" на поле выбежал болельщик. Инцидент произошел на 66-й минуте встречи. Фанат красно-белых не успел провести много времени на поле и был выведен за его пределы в считанные секунды.
В матче 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" на поле выбежал болельщик. Инцидент произошел на 66-й минуте встречи. Фанат красно-белых не успел провести много времени на поле и был выведен за его пределы в считанные секунды.
shpasic
он не был при этом болельщиком Сереночки?))
18:06