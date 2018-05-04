15:00 | Футбол — РФПЛ

Болельщик "Спартака" пожаловался на Тарасова в полицию

Болельщик "Спартака" Андрей Измайлов подал заявление в полицию на полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Фото "СЭ" Болельщик "Спартака" Андрей Измайлов подал заявление в полицию на полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Фото "СЭ"
Болельщик "Спартака" Андрей Измайлов подал заявление в полицию на полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Фото "СЭ"
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Болельщик "Спартака" Андрей Измайлов подал заявление в полицию c просьбой разобраться в инциденте, который, по его словам, произошел в кафе в центре Москвы во вторник вечером.

Измайлов утверждает, что его ударил футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов за публикацию в сториз Инстаграм снимка, на котором игрок курит кальян. По словам болельщика, также его атаковал человек, который в компании Тарасова смотрел в кафе полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария".

Тарасов и представители кафе ранее опровергли информацию о конфликте. Футболист сказал, что его в тот вечер в данном заведении не было вообще.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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King's Bounty RND

Levbereg King's Bounty RND ну дал в табло бороде, ну и что... 15:18_________Да по ходу там Тарасова вообще не было)))) Судя по фотке, его или кошак пацарапал, или по кустам шарахался)))). Побои не так выглядят ))). Тем более сначала с кавказцами и Тарасовым инфа не прошла. теперь вот так. Пиарится парень. Представляет, что о ем болелы пишут и знают в лицо- и тащится от счастья. ________________ Похоже на коросту конечно или давно об асфальт возили...

15:38

Красно-белый навсегда

СЭ предъвил какие-то бумажки и чо? Фейк.

15:38

Levbereg

King's Bounty RND ну дал в табло бороде, ну и что... 15:18_________Да по ходу там Тарасова вообще не было)))) Судя по фотке, его или кошак пацарапал, или по кустам шарахался)))). Побои не так выглядят ))). Тем более сначала с кавказцами и Тарасовым инфа не прошла. теперь вот так. Пиарится парень. Представляет, что о ем болелы пишут и знают в лицо- и тащится от счастья.

15:29

shpasic

болельщик "Спартака" пожаловался на тарасовский борщ в полицию.

15:26

Millwall82

А ну и все эти набросы так или иначе связаны с СЭксом. Стыдно должно быть ребят.

15:25

Millwall82

Считаем количество заказух на Локомотив только за последнее время. *Денисов дает указание игрокам Локомотива вместо Семина*, *Анчелотти (Карл!!!!) может возглавить Локомотив*, *Семин покинет Локомотив после сезона*, *мне переливали кровь в Локомотиве* интервью Гарри О’Коннора, *Геркус может вернуться в Зенит*, *игроки Локомотива недовольны тренировками Семина*, теперь этот хиппстер, и это только за 10 дней. Вопрос: кому это выгодно?

15:22

совва

Семь ветров _________________ чем они бедные? на отказное бумаги много уходит?))

15:21

King's Bounty RND

Какое звание у колеса и где расшифровка подписи на талоне ?

15:21

совва

King's Bounty RND ну дал в табло бороде, ну и что...__________ сифон негодует))

15:21

Семь ветров

Бедные менты, насколько часто к ним обращаются идиоты... Доставил в конце донесения крик души "Прошу Вас принять меры. Помочь мне"))))))) И это, жду ответного заявления гражданина Бузова, в котором он обвинит этого клоуна в ушибе ладони, нанес удар головой в область ладошки...

15:20

King's Bounty RND

ну дал в табло бороде, ну и что...

15:18

waleriy

Не порядочный и трусливый Тарас.

15:17

совва

а я Егорову верю, он фигню писать не будет)))

15:17

King's Bounty RND

баламошка Millwall82 Баламошка, тебя бил Тарасов?))///////////Бил. И Миранчуки тоже. И Шпалыч. И Вилков. Последний неоднократно. Но они били меня в другие дни, так что это не я. __________________________ Милка на фото...

15:16

King's Bounty RND

Millwall82 Баламошка, тебя бил Тарасов?)) _____________________________ Милка, он тебя бил и давал за щеку.

15:15

баламошка

Millwall82 Баламошка, тебя бил Тарасов?))///////////Бил. И Миранчуки тоже. И Шпалыч. И Вилков. Последний неоднократно. Но они били меня в другие дни, так что это не я.

15:15

pafalex

Вчера была толпа кавказцев, сегодня уже охранник, упал на спину на диван, и разбил лоб... нет у вас уважаемые читатели ощущения что « потерпевший» как бы это помягче сказать.., пиз...т...

15:11

Millwall82

Баламошка, тебя бил Тарасов?))

15:10

Millwall82

Сегодня газета-конкурент сделало разоблачение, где прыщики этого хипстера видны ещё на селфи с Л.Адриано, но на войне ведь все средства хороши, да Федун?)) в 90е тоже по трупам, ой головам шёл к успеху?)

15:07

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