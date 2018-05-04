Болельщик "Спартака" пожаловался на Тарасова в полицию

Болельщик "Спартака" Андрей Измайлов подал заявление в полицию c просьбой разобраться в инциденте, который, по его словам, произошел в кафе в центре Москвы во вторник вечером.

Измайлов утверждает, что его ударил футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов за публикацию в сториз Инстаграм снимка, на котором игрок курит кальян. По словам болельщика, также его атаковал человек, который в компании Тарасова смотрел в кафе полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария".

Тарасов и представители кафе ранее опровергли информацию о конфликте. Футболист сказал, что его в тот вечер в данном заведении не было вообще.