Болельщик "Спартака" пожаловался на Тарасова в полицию

Болельщик "Спартака" Андрей Измайлов подал заявление в полицию c просьбой разобраться в инциденте, который, по его словам, произошел в кафе в центре Москвы во вторник вечером.
Измайлов утверждает, что его ударил футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов за публикацию в сториз Инстаграм снимка, на котором игрок курит кальян. По словам болельщика, также его атаковал человек, который в компании Тарасова смотрел в кафе полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария".
Тарасов и представители кафе ранее опровергли информацию о конфликте. Футболист сказал, что его в тот вечер в данном заведении не было вообще.
King's Bounty RND
Levbereg King's Bounty RND ну дал в табло бороде, ну и что... 15:18_________Да по ходу там Тарасова вообще не было)))) Судя по фотке, его или кошак пацарапал, или по кустам шарахался)))). Побои не так выглядят ))). Тем более сначала с кавказцами и Тарасовым инфа не прошла. теперь вот так. Пиарится парень. Представляет, что о ем болелы пишут и знают в лицо- и тащится от счастья. ________________ Похоже на коросту конечно или давно об асфальт возили...
15:38
Красно-белый навсегда
СЭ предъвил какие-то бумажки и чо? Фейк.
15:38
Levbereg
King's Bounty RND ну дал в табло бороде, ну и что... 15:18_________Да по ходу там Тарасова вообще не было)))) Судя по фотке, его или кошак пацарапал, или по кустам шарахался)))). Побои не так выглядят ))). Тем более сначала с кавказцами и Тарасовым инфа не прошла. теперь вот так. Пиарится парень. Представляет, что о ем болелы пишут и знают в лицо- и тащится от счастья.
15:29
shpasic
болельщик "Спартака" пожаловался на тарасовский борщ в полицию.
15:26
Millwall82
А ну и все эти набросы так или иначе связаны с СЭксом. Стыдно должно быть ребят.
15:25
Millwall82
Считаем количество заказух на Локомотив только за последнее время. *Денисов дает указание игрокам Локомотива вместо Семина*, *Анчелотти (Карл!!!!) может возглавить Локомотив*, *Семин покинет Локомотив после сезона*, *мне переливали кровь в Локомотиве* интервью Гарри О’Коннора, *Геркус может вернуться в Зенит*, *игроки Локомотива недовольны тренировками Семина*, теперь этот хиппстер, и это только за 10 дней. Вопрос: кому это выгодно?
15:22
совва
Семь ветров _________________ чем они бедные? на отказное бумаги много уходит?))
15:21
King's Bounty RND
Какое звание у колеса и где расшифровка подписи на талоне ?
15:21
совва
King's Bounty RND ну дал в табло бороде, ну и что...__________ сифон негодует))
15:21
Семь ветров
Бедные менты, насколько часто к ним обращаются идиоты... Доставил в конце донесения крик души "Прошу Вас принять меры. Помочь мне"))))))) И это, жду ответного заявления гражданина Бузова, в котором он обвинит этого клоуна в ушибе ладони, нанес удар головой в область ладошки...
15:20
King's Bounty RND
ну дал в табло бороде, ну и что...
15:18
waleriy
Не порядочный и трусливый Тарас.
15:17
совва
а я Егорову верю, он фигню писать не будет)))
15:17
King's Bounty RND
баламошка Millwall82 Баламошка, тебя бил Тарасов?))///////////Бил. И Миранчуки тоже. И Шпалыч. И Вилков. Последний неоднократно. Но они били меня в другие дни, так что это не я. __________________________ Милка на фото...
15:16
King's Bounty RND
Millwall82 Баламошка, тебя бил Тарасов?)) _____________________________ Милка, он тебя бил и давал за щеку.
15:15
баламошка
Millwall82 Баламошка, тебя бил Тарасов?))///////////Бил. И Миранчуки тоже. И Шпалыч. И Вилков. Последний неоднократно. Но они били меня в другие дни, так что это не я.
15:15
pafalex
Вчера была толпа кавказцев, сегодня уже охранник, упал на спину на диван, и разбил лоб... нет у вас уважаемые читатели ощущения что « потерпевший» как бы это помягче сказать.., пиз...т...
15:11
Millwall82
Баламошка, тебя бил Тарасов?))
15:10
Millwall82
Сегодня газета-конкурент сделало разоблачение, где прыщики этого хипстера видны ещё на селфи с Л.Адриано, но на войне ведь все средства хороши, да Федун?)) в 90е тоже по трупам, ой головам шёл к успеху?)
15:07