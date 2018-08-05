Болельщик "Спартака" Мосфильмовский: "Если Еременко наденет красно-белую футболку, нужно его поддержать. Других вариантов нет"

Авторитетный болельщик "Спартака" Олег Семенов, известный как Мосфильмовский, поделился своим мнением по поводу будущего перехода к красно-белым экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

– Здесь все просто: любой трансфер – общее решение совета директоров "Спартака" и главного тренера. Если они приняли такое решение, то мне, как болельщику, останется только болеть за мою команду, где будет выступать Еременко или какой-то другой приобретенный футболист. Я доверяю Каррере, его видению того, как строить команду на ближайшие годы. Еременко в свое время хорошо выступал за "Рубин" и ЦСКА, не раз обыгрывал нас.

– Многие фанаты "Спартака" могут не понять такой переход, учитывая, что в прошлом Еременко выступал за ЦСКА.

– Что поделать, сколько людей, столько и мнений. Мы, болельщики, верим в нашего тренера, говорим "Forza Massimo!", рисуем баннеры. Если информация о приходе Еременко – правда, значит, Каррере нужен этот футболист и мы должны поддерживать его решение. Дело фанатов – болеть за команду. Я стану смотреть на поле, на игру Романа. Если будет хорошо выступать и поможет "Спартаку" стать чемпионом, значит, итальянец прав, подписывая финна, если плохо – получит порцию критики. Да, Еременко может не всем понравиться, это нормально. Кто-то оказался негативно настроен, когда приходил Широков, кто-то любит Дзюбу, кто-то нет. Если Еременко наденет спартаковскую форму, то нужно его поддержать, других вариантов нет. (Иван ТОРОПЦЕВ)