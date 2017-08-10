Болельщик "Рубина", скончавшийся во время матча, был судьей Татарстана

Болельщик, который умер на стадионе во время матча 5-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Локомотивом" (1:1), был судьей Верховного суда Республики Татарстан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Во время встречи, которая состоялась 9 августа, болельщику "рубиновых" стало плохо на трибуне, и он скончался. Причину смерти не называли. 10 августа на сайте суда была размещена новость о смерти судьи Вячеслава Грицкова.

"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на матче с "Локомотивом"//

На матче "Рубин" – "Локомотив" умер болельщик