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14:07 | Футбол — РФПЛ

Болельщик "Локомотива" стал администратором команды на один день


Болельщик "Локомотива", 23-летний Виталий Рылков, на один выездной матч с "Рубином" стал администратором команды. Рылков победил в конкурсе "Локо" #лечувказаньслоко. 

Администратор Анатолий Машков и его коллеги Сергей Гришин и Руслан Элдерханов, президент Илья Геркус, главный тренер Юрий Семин, начальник команды Станислав Сухина доверили Виталию Рылкову важный фронт работ.

Напомним, что матч 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" завершился со счетом 1:1.

"Локомотив" после 7 туров набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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