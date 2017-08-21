Болельщик "Локомотива" стал администратором команды на один день

Болельщик "Локомотива", 23-летний Виталий Рылков, на один выездной матч с "Рубином" стал администратором команды. Рылков победил в конкурсе "Локо" #лечувказаньслоко.

Администратор Анатолий Машков и его коллеги Сергей Гришин и Руслан Элдерханов, президент Илья Геркус, главный тренер Юрий Семин, начальник команды Станислав Сухина доверили Виталию Рылкову важный фронт работ.

Напомним, что матч 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" завершился со счетом 1:1.

"Локомотив" после 7 туров набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице.