Болельщик "Интернасионала" приехал к Витинью на тренировку

Болельщик "Интернасионала" Жуниор приехал на стадион "Октябрь", чтобы пообщаться с форвардом ЦСКА Витинью и проводить его во "Фламенго".

Бразилец приехал с большим плакатом, на котором было написано: "Вчера был Интер, сегодня ты прощаешься с ЦСКА, завтра – Фламенго. Но ты всегда будешь в наших сердцах".

- Мой отец всегда болел за "Интер", и сказал, что я обязательно должен приехать в Россию и пообщаться с Витинью. Я здесь уже три недели, был на нескольких матчах ЧМ. И вот у болельщиков узнал, где у ЦСКА тренировка, решил сделать красивый плакат, поблагодарить Витинью за выступления за "Интер". Хочу сделать с ним фото, в Бразили получить автограф или фото невероятно трудно! – сказал Жуниор.