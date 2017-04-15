15:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщица ЦСКА ответила согласием на предложение в перерыве матча с "Ростовом"

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В перерыве матча 23-го тура премьер-лиги ЦСКА"Ростов" болельщик армейцев Денис сделал предложение своей девушке на футбольном поле. Девушка Марина ответила согласием.

Трансляция мата ЦСКА – "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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П_о_в_а_р

Дура. За Спартаковца надо было выходить, за чемпиона.

16:27

Эрмин

Придурки.

16:25

Знаток1964

А тем временем.....Ростов решил все оставшиеся матчи в чемпионате 0-0 сыграть......

16:17

Гы

Согласилась прямо на поле?! О времена, о нравы!)))

15:47

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