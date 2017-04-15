Болельщица ЦСКА ответила согласием на предложение в перерыве матча с "Ростовом"

В перерыве матча 23-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Ростов" болельщик армейцев Денис сделал предложение своей девушке на футбольном поле. Девушка Марина ответила согласием.
Трансляция мата ЦСКА – "Ростов"
Она сказала Да! Болельщик #ЦСКА из Сибири Денис сделал предложение своей девушке Марине, и она ответила согласием! Поздравляем! #ЦСКАРостов pic.twitter.com/yP2oBlLLVQ– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 апреля 2017 г.
П_о_в_а_р
Дура. За Спартаковца надо было выходить, за чемпиона.
16:27
Эрмин
Придурки.
16:25
Знаток1964
А тем временем.....Ростов решил все оставшиеся матчи в чемпионате 0-0 сыграть......
16:17
Гы
Согласилась прямо на поле?! О времена, о нравы!)))
15:47