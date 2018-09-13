19:50 | Футбол — РПЛ

Более тысячи болельщиков пришли автограф-сессию Александра Селихова

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Автограф-сессию голкипер "Спартака"  Александра Селихова посетили свыше 1000 болельщиков красно-белых, информирует фанатское объединение "Фратрия".

Сообщается, что Селихов общался с фанатами почти три часа. 

Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года. В настоящее время голкипер восстанавливается после травмы. 

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