Более тысячи болельщиков пришли автограф-сессию Александра Селихова

Автограф-сессию голкипер "Спартака" Александра Селихова посетили свыше 1000 болельщиков красно-белых, информирует фанатское объединение "Фратрия".

Сообщается, что Селихов общался с фанатами почти три часа.

Более 1000 (!!!) болельщиков #Спартак'а посетили автограф-сессию Александра Селихова!



Вместо двух часов Саша общался с 🔴⚪ почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр! 👏💪 pic.twitter.com/CMhrswBtTh – Фратрия (@fratria) 13 сентября 2018 г.

Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года. В настоящее время голкипер восстанавливается после травмы.

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