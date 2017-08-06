Более двух тысяч полицейских будут охранять порядок на матче "Зенит" - "Спартак"

Более двух тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок на матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак", сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Эта игра пройдет в Северной столице на стадионе на Крестовском острове. По данным полиции, на встрече ожидается более 60 тысяч болельщиков.
Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
результаты опроса
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armi
А колючей проволокой оцепят ???
14:04 6 августа
merniloskut
А сколько заявленная вместимость Распил-арены?
12:52 6 августа