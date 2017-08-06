Более двух тысяч полицейских будут охранять порядок на матче "Зенит" - "Спартак"

Более двух тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок на матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак", сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Эта игра пройдет в Северной столице на стадионе на Крестовском острове. По данным полиции, на встрече ожидается более 60 тысяч болельщиков.

Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.