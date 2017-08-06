12:26 6 августа | Футбол — РФПЛ

Более двух тысяч полицейских будут охранять порядок на матче "Зенит" - "Спартак"

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Более двух тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок на матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак", сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Эта игра пройдет в Северной столице на стадионе на Крестовском острове. По данным полиции, на встрече ожидается более 60 тысяч болельщиков.

Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

результаты опроса
30504 чел.
Как закончится матч 4-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак"?
Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4465264

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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armi

А колючей проволокой оцепят ???

14:04 6 августа

merniloskut

А сколько заявленная вместимость Распил-арены?

12:52 6 августа