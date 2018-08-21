Более 500 человек сделали предзаказ формы "Ростова" в ковровой расцветке

Более 500 человек сделали предзаказ четвертого комплекта формы "Ростова" в ковровой расцветке. Цена за футболку составляет 2500 рублей.
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 21 августа 2018 г.
Уже более 500 предзаказов на наш 4-й комплект формы!
Торопимся! Партия ограничена!https://t.co/uQ6JdDbG2Bhttps://t.co/uQ6JdDbG2Bhttps://t.co/uQ6JdDbG2B pic.twitter.com/uOxlOsesaX
Пресс-служба "Ростова" продолжила тему с ковром, которая поднялась после матча 4-го тура РПЛ в воскресенье с красноярским "Енисеем" (4:0).
Во время трансляции после одного из забитых голов в трансляцию матча попали болельщики донского клуба, у которых в руках был ковер. После игры клуб начал поиски этих людей и пообещал, что постелет его на базе, если пост в Твиттере наберет 500 лайков. Условие было выполнено менее, чем за сутки.
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