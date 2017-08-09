Более 3 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат в среду порядок на матчах чемпионата России

Более трех тысяч сотрудников Росгвардии будут обеспечивать общественный порядок во время проведения матчей 5-го тура чемпионата России, которые состоятся 9 августа. Сегодня в премьер-лиге пройдет пять встреч.

В Москве охрану общественного порядка на матче между командами "Спартак" и "Арсенал" обеспечат более 100 военнослужащих и сотрудников ведомства, в том числе 280 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Москве.

Безопасность проведения матча между командами "Тосно" и ЦСКА в Санкт-Петербурге обеспечит группировка сил Росгвардии численностью более 500 человек, в том числе 260 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Более 3 тысяч военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ обеспечат правопорядок во время футбольных матчей в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ведомства. - В несении службы будут задействованы силы специальных моторизованных воинских частей, спецназа ОМОН, центров лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии.

В Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону, где местные футбольные клубы проведут домашние встречи, к несению службы привлечены более 120 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Для решения внезапно возникших задач в местах дислокации подразделений и воинских частей сформирован достаточный резерв.