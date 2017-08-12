Более 1,6 тысячи росгвардейцев будут обеспечивать порядок на матче ЦСКА - "Спартак"

Сотрудники Росгвардии будут обеспечивать правопорядок на матче 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". Кроме того, будут задействованы силы специальных моторизованных воинских частей, ОМОНа, центров лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии.

- В Москве более 1600 военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечат правопорядок во время дерби между столичными командами "Спартак" и ЦСКА, который состоится на стадионе "ВЭБ-Арена", - цитирует ТАСС источник в ведомстве. - Кроме того, 250 бойцов СОБР и ОМОН будут находиться в резерве. Учитывая, что футбольный матч планируют посетить несколько тысяч человек, Росгвардией совместно с МВД России и другими взаимодействующими органами будет реализован весь комплекс правоохранительных задач для обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.