Боков - о назначении Семака в "Зенит": "Кто не рискует, тот не пьет шампанское"

Бывший защитник "Зенита" и ЦСКА Максим Боков, выступавший за армейцев вместе с Сергеем Семаком, высказался о назначении 42-летнего специалиста на пост главного тренера сине-бело-голубых. Напомним, его контракт с питерцами составлен по схеме "2+1".

– Хватит ли, на ваш взгляд, Семаку опыта и авторитета во главе такой команды?

– Во-первых, поздравляю его с назначением. Авторитета Сергею не занимать, с этим все нормально. Не хватает немножко тренерского стажа, но как говорится чем черт не шутит, если руководство клуба выбрало именно такой вариант, значит что-то увидели в нем. В "Зените" трудятся далеко не последние люди в футболе.

– Дадут ли Семаку время, чтобы выстроить игру?

– Мы с вами не можем залезть в головы членов совета директоров клуба. Действительно, результат потребуют здесь и сейчас. Для этого нужны качественные футболисты. По-моему, Сергей не будет перекраивать состав, потому что имеется достаточно хороший подбор игроков, их надо сейчас сплотить и расставить по местам, чем и будет заниматься Семак в ближайшее время.

– А Сергей Богданович не ставит на кон всю карьеру?

– Кто не рискует, тот не пьет шампанское – это раз. К тому же он уже работал в Петербурге с приставкой "и.о." и добивался определенных успехов на тренерском поприще. Все специалисты ходят по минному полю – и ничего, большинство остаются живыми и здоровыми. (Арман МКРТЧЯН)