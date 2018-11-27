Боккетти занимался по индивидуальной программе перед игрой с "Рапидом"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти провел тренировку по индивидуальной программе перед матчем группового турнира Лиги Европы с венским "Рапидом", информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что такое решение было принято из-за небольшого растяжения мышц бедра, которое игрок получил накануне.

Помимо Боккетти, отдельно от команды занимался Фернанду, который не сыграет с австрийским клубом из-за перебора желтых карточек. Полузащитник Роман Еременко продолжает восстановление на базе под присмотром физиотерапевтов.

Также в тренировке приняли участие несколько игроков "Спартака-2". Это вратарь Антон Шитов, защитник Илья Гапонов, хавбек Владислав Пантелеев, нападающие Георгий Мелкадзе и Сильванус Нимели. Также с ними тренировался форвард дубля Данила Прошляков.

Напомним, матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Рапидом" пройдёт 29-го ноября на стадионе "Открытие Арена". Игра начнется в 18:50 мск.

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