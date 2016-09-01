Боккетти в ближайшее время начнет переговоры со "Спартаком" по поводу контракта

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в ближайшее время начнет переговоры с руководством клуба по поводу продления контракта. Рассмотрение этого вопроса откладывалось на более поздний срок потому, что клуб вел активную работу на трансферном рынке. Официальный представитель 29-летнего итальянца Андреа Д’Амико подтвердил, что уже в ближайшее время он и его клиент рассчитывают начать переговоры.
– В очередной раз могу сказать, что Боккетти очень хочет остаться в "Спартаке" на длительный срок, – цитируют Известия Д’Амико. – Он счастлив выступать за красно-белых, его все устраивает в московском клубе. Сейчас мы находимся в режиме ожидания – ждем, когда руководство "Спартака" выйдет на нас по этому вопросу. Руководство клуба попросило нас немного подождать – для нас это не проблема. Мы надеемся уже в ближайшее время вступить в переговоры со "Спартаком" по поводу продления сотрудничества. Никаких проблем возникнуть не должно, мы всегда готовы к диалогу.
Супершвайни
Как гриццо, на усмотрение тренера)
09:34
Очень плохой мальчик
Отличный защитник ,пусть остается.
09:32
alex-ls
он и не хотел увеличение зп, он просто хочет продлить контракт на 3 года с теми же условиями. в принципе если он будет играть как последние матчи - то надо заключать. но можно 2+ 1 подписать, если ссыкотно на 3
09:08
баламошка
У него итак вроде офигенная з/п. Если трансферное окно закрыто, то пнх, пусть бегает бесплатно, по-братски)))
09:05