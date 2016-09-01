Боккетти в ближайшее время начнет переговоры со "Спартаком" по поводу контракта

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в ближайшее время начнет переговоры с руководством клуба по поводу продления контракта. Рассмотрение этого вопроса откладывалось на более поздний срок потому, что клуб вел активную работу на трансферном рынке. Официальный представитель 29-летнего итальянца Андреа Д’Амико подтвердил, что уже в ближайшее время он и его клиент рассчитывают начать переговоры.

– В очередной раз могу сказать, что Боккетти очень хочет остаться в "Спартаке" на длительный срок, – цитируют Известия Д’Амико. – Он счастлив выступать за красно-белых, его все устраивает в московском клубе. Сейчас мы находимся в режиме ожидания – ждем, когда руководство "Спартака" выйдет на нас по этому вопросу. Руководство клуба попросило нас немного подождать – для нас это не проблема. Мы надеемся уже в ближайшее время вступить в переговоры со "Спартаком" по поводу продления сотрудничества. Никаких проблем возникнуть не должно, мы всегда готовы к диалогу.