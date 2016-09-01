08:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Боккетти в ближайшее время начнет переговоры со "Спартаком" по поводу контракта

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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в ближайшее время начнет переговоры с руководством клуба по поводу продления контракта. Рассмотрение этого вопроса откладывалось на более поздний срок потому, что клуб вел активную работу на трансферном рынке. Официальный представитель 29-летнего итальянца Андреа Д’Амико подтвердил, что уже в ближайшее время он и его клиент рассчитывают начать переговоры.

– В очередной раз могу сказать, что Боккетти очень хочет остаться в "Спартаке" на длительный срок, – цитируют Известия Д’Амико. – Он счастлив выступать за красно-белых, его все устраивает в московском клубе. Сейчас мы находимся в режиме ожидания – ждем, когда руководство "Спартака" выйдет на нас по этому вопросу. Руководство клуба попросило нас немного подождать – для нас это не проблема. Мы надеемся уже в ближайшее время вступить в переговоры со "Спартаком" по поводу продления сотрудничества. Никаких проблем возникнуть не должно, мы всегда готовы к диалогу.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/629776

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Супершвайни

Как гриццо, на усмотрение тренера)

09:34

Очень плохой мальчик

Отличный защитник ,пусть остается.

09:32

alex-ls

он и не хотел увеличение зп, он просто хочет продлить контракт на 3 года с теми же условиями. в принципе если он будет играть как последние матчи - то надо заключать. но можно 2+ 1 подписать, если ссыкотно на 3

09:08

баламошка

У него итак вроде офигенная з/п. Если трансферное окно закрыто, то пнх, пусть бегает бесплатно, по-братски)))

09:05

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