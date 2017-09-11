Боккетти сыграл в футболке с неправильной эмблемой "Спартака". И он не один такой

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти играл в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) в футболке с неправильной эмблемой красно-белых.
Буква "С" в ромбике на майке итальянца была перевернута в другую сторону. Возможно, логотип был пришит вверх ногами. При этом в первом тайме субботней встречи Боккетти играл в футболке с правильной эмблемой.
Отметим, что такая же ошибка случилась осенью 2012 года с формой хавбека красно-белых Кима Чельстрема. 23 октября хавбек появился в "бракованной" футболке в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1).
В майке с перевернутым ромбом также выходил на игру тренер Егор Титов, ассистент Дмитрия Аленичева. Фотофакт – из матча 1-го тура чемпионата России-2016/17 против "Арсенала" (4:0).
После девяти туров чемпионата-2017/18 "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице и набрал 12 очков. В среду красно-белые стартуют в групповом турнире Лиги чемпионов гостевой игрой с "Марибором".
waleriy
И что? Теперь бомжи требуют технического поражения? Это они могут.
17:12
Millwall82
во лохи у них работают. по экипировке. Ну вернее форму в кЕтае заказывают.
17:07
DMaster
И они еще говорят про Еенит.
17:02
Помощник Президента
За ромбик же играют...
17:01
marksan
Зато как красиво пишут в Твиттере!
16:57
Buga
Присудите спартаку за это технарь
16:40