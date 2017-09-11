Боккетти сыграл в футболке с неправильной эмблемой "Спартака". И он не один такой

9 сентября. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе БОККЕТТИ провел второй тайм в майке с перевернутым логотопом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти играл в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) в футболке с неправильной эмблемой красно-белых.

Буква "С" в ромбике на майке итальянца была перевернута в другую сторону. Возможно, логотип был пришит вверх ногами. При этом в первом тайме субботней встречи Боккетти играл в футболке с правильной эмблемой.

9 сентября. Москва. "Спартак" – "Рубин" – 1:0. Сальваторе БОККЕТТИ (в центре) в первом тайме играл в правильной майке. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Отметим, что такая же ошибка случилась осенью 2012 года с формой хавбека красно-белых Кима Чельстрема. 23 октября хавбек появился в "бракованной" футболке в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1).

23 октября 2012 года. Москва. "Спартак" - "Бенфика" - 2:1. Ким ЧЕЛЬСТРЕМ и перевернутый логотип. Фото Алексей ИВАНОВ

В майке с перевернутым ромбом также выходил на игру тренер Егор Титов, ассистент Дмитрия Аленичева. Фотофакт – из матча 1-го тура чемпионата России-2016/17 против "Арсенала" (4:0).

31 июля 2016 года. Москва. "Спартак" - "Арсенал" (Тула) - 4:0. Егор ТИТОВ (слева) - ассистент Дмитрия АЛЕНИЧЕВА - вышел на первый матч чемпионата-2016/17 в майке с неправильным ромбом. Во втором туре ставшей золотой командой уже руководил Массимо Каррера. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

После девяти туров чемпионата-2017/18 "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице и набрал 12 очков. В среду красно-белые стартуют в групповом турнире Лиги чемпионов гостевой игрой с "Марибором".