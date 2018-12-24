Боккетти рассказал о католическом Рождестве. На русском

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти​ рассказал, как отмечает католическое Рождество в Италии, сообщает официальный сайт красно-белых. 32-летний футболист в очередной раз дал интервью на русском языке.

– Начинаем праздновать 24 вечером. Многие идут ночью в церковь. Самое красивое – это елка и дети. Красивая атмосфера для семьи, – говорит Боккетти в видео на официальном сайте "Спартака".

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