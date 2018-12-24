Боккетти рассказал о католическом Рождестве. На русском

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал, как отмечает католическое Рождество в Италии, сообщает официальный сайт красно-белых. 32-летний футболист в очередной раз дал интервью на русском языке.
– Начинаем праздновать 24 вечером. Многие идут ночью в церковь. Самое красивое – это елка и дети. Красивая атмосфера для семьи, – говорит Боккетти в видео на официальном сайте "Спартака".
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🎥 Спартаковские легионеры рассказывают о традициях встречи Рождества в своих странах и поздравляют всех красно-белых с наступающим Новым годом! 🎄 🎁#Спартак #Spartak– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 декабря 2018 г.
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