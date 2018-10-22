Боккетти присоединился к словам благодарности Массимо Каррере

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру за совместную работу. Сегодня красно-белые объявили об отставке итальянского специалиста.

- Спасибо за все, мистер - написал Боккетти в Инстаграме. – Удачи на будущее!

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

31-летний итальянский защитник присоединился к словам благодарности вслед за Самедовым, Джано и Рассказовым.

И.о. главного тренера красно-белых назначен испанец Рауль Рианчо.

Все о чемпионате России - здесь.