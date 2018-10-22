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Боккетти присоединился к словам благодарности Массимо Каррере

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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру за совместную работу. Сегодня красно-белые объявили об отставке итальянского специалиста.

- Спасибо за все, мистер - написал Боккетти в Инстаграме. – Удачи на будущее!

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

31-летний итальянский защитник присоединился к словам благодарности вслед за Самедовым, Джано и Рассказовым.

И.о. главного тренера красно-белых назначен испанец Рауль Рианчо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie di tutto,Mister! In bocca al lupo per il futuro!

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti) 22 Окт 2018 в 11:13 PDT

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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