Боккетти поздравил Кришито с голом в ворота "Спартака"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти сказал, что поздравил соотечественника из "Зенита" Доменико Кришито с голом в ворота красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1, Кришито отличился на 35-й минуте.

- Конечно, нам было сложно в том плане, что мы вели 2:1 и надо было сохранять осторожность, - цитирует gazeta.ru Боккетти. - Но питерцы в этой игре явно не сделали больше, чем мы.

– Вы не появлялись на поле с 25 октября. Каково было выйти сразу на такой ответственный матч?

– Да, я долго не играл, и наш тренер Массимо Каррера мне не объяснил, почему. Но персональные желания не так важны, как командные победы. Конечно, без постоянной игровой практики мне было сложно. Но главное было показать в этом матче, что я готов всегда вступить в игру.

– Вы с Кришито вышли вместе… Поздравили его с голом?

– Ну да, поздравил (улыбается).