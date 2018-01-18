Боккетти поддержал Джикию: "Брат держись, мы все с тобой"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти вслед за партнерами по команде через Инстаграм поддержал Георгия Джикию, который сегодня в товарищеском матче против "Шанхай Шанган" (0:1) получил серьезную травму.

– Брат держись, мы все с тобой, – написал Боккетти.

"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было