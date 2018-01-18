Боккетти поддержал Джикию: "Брат держись, мы все с тобой"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти вслед за партнерами по команде через Инстаграм поддержал Георгия Джикию, который сегодня в товарищеском матче против "Шанхай Шанган" (0:1) получил серьезную травму.
– Брат держись, мы все с тобой, – написал Боккетти.
"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было
Kot, kotoryi
Так может это они его того-этого? Или еще какая диверсия!
00:20
баламошка
Kot, kotoryi А где же братья бразильцы? :)/////////////Тоже обратил на это внимание. Шоколадки не скорбят по расисту)
23:25 18 января
Kot, kotoryi
А где же братья бразильцы? :)
23:18 18 января