23:00 18 января | Футбол — РФПЛ

Боккетти поддержал Джикию: "Брат держись, мы все с тобой"

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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти вслед за партнерами по команде через Инстаграм поддержал Георгия Джикию, который сегодня в товарищеском матче против "Шанхай Шанган" (0:1) получил серьезную травму.

– Брат держись, мы все с тобой, – написал Боккетти.

"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было

 

Брат держись,мы все с тобой! ❤️

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti) Янв 18, 2018 at 11:43 PST

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kot, kotoryi

Так может это они его того-этого? Или еще какая диверсия!

00:20

баламошка

Kot, kotoryi А где же братья бразильцы? :)/////////////Тоже обратил на это внимание. Шоколадки не скорбят по расисту)

23:25 18 января

Kot, kotoryi

А где же братья бразильцы? :)

23:18 18 января