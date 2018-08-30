Боккетти, Ещенко, Ташаев и Ломовицкий вернулись в общую группу

Футболисты "Спартака" Сальваторе Боккетти и Андрей Ещенко, а также Александр Ломовицкий и Александр Ташаев приступили к занятиям в общей группе, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что игроки полностью восстановились от повреждений и проводят занятие наравне со всеми.

Красно-белые продолжают подготовку к матчу с "Зенитом". В 10:30 утра у команды состоялось теоретическое занятие, а затем футболисты вышли на поле.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало игры - 19:00.

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 2 сентября 2018,

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