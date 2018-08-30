Боккетти, Ещенко, Ташаев и Ломовицкий вернулись в общую группу

Футболисты "Спартака" Сальваторе Боккетти и Андрей Ещенко, а также Александр Ломовицкий и Александр Ташаев приступили к занятиям в общей группе, информирует пресс-служба клуба.
Сообщается, что игроки полностью восстановились от повреждений и проводят занятие наравне со всеми.
Красно-белые продолжают подготовку к матчу с "Зенитом". В 10:30 утра у команды состоялось теоретическое занятие, а затем футболисты вышли на поле.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало игры - 19:00.
"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 2 сентября 2018,
онлайн-трансляция в 19.00 (мск)
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-08-30-bokketti_yeshchenko_lomovitskiy_i_tashayev_vernulis_v_obshchuyu_gruppu/
- Зенит Санкт-Петербург
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- Андрей Ещенко
- Александр Ташаев
- Александр Ломовицкий