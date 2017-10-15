"Бог наградил нас". Божович – о победе "Арсенала" над "Зенитом"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Зенитом" (1:0) подчеркнул, что его команда хорошо оборонялась, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Мы надеялись, что "Зенит" будет не в лучшей форме, потому что многие его игроки были в сборных, – сказал Божович. – Мы хорошо оборонялись, ждали контратаку – и дождались. Не могу сказать, что показали яркую игру, но зато победили. Думаю, что Бог наградил нас победой. "Зенит" не проигрывал и когда-то должен был это сделать. Мы играли с "Амкаром", который не забивал до встречи с нами, а он забил! Иногда статистика помогает.

– Без Джорджевича было труднее?

– Он наш лучший бомбардир, приносит большую пользу команде. Но есть такой пункт в контракте, из-за которого он не мог играть. Я рад за Кангву.

– Почему вы выпустили его, а не Расича?

– Мы знали, что "Зенит" будет много владеть мячом, а Кангва при такой игре более эффективен.

- Будут ли премиальные или день отдыха футболистам?

- Барана мы не резали! Нет, никаких премиальных, а завтра все равно будет выходной, а послезавтра - тренировка. Как запланировали, так и будет.

Напомним, что "Амкар" перед матчем в Туле зарезал барана и одержал первую победу в чемпионате.