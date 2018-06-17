Блез Матюиди: "Головину по силам заиграть в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди отметил, что хавбек ЦСКА и российской национальной команды Александр Головин очень хорошо проявил себя в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). 22-летний игрок принял участие в четырех из пяти голов россиян – на его счету гол, две голевые и один предголевой пас.

– Я видел матч России и Саудовской Аравии, – цитирует gianlucadimarzio.com Матюиди. – Головин смотрелся очень уверенно, мне понравилось, как он играл. Если собираетесь перейти в "Ювентус", нужно спросить себя, готовы ли вы играть за туринцев. Мне кажется, Головину это по силам.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Головин согласовал условия личного контракта со "старой синьорой" – по его условиям его зарплата составит 2 миллиона евро в год. При этом, "Ювентус" и ЦСКА не договорились о цене игрока, "Ювентус" готов предложить ЦСКА 15 миллионов евро, тогда как армейцы хотят получить за него 25 миллионов евро.

Напомним, Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Накануне Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

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