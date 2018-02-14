Благотворительный фонд требует "Ростов" вернуть 330 миллионов рублей

Благотворительная организация "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" через суд требует у "Ростова" вернуть переданные ему ранее почти 330 миллионов рублей. Истец отмечает, что перечисление ростовчанам денег не является благотворительной деятельностью. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя Арбитражного суда Ростовской области, который принял иск к производству.
Фонд еще 7 ноября 2017 года подал к "Ростову" два иска – на 86,6 миллиона и на 166,7 миллиона рублей. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд требовал взыскать с клуба задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, свыше 75 миллионов неустойки, еще почти 31 миллион – проценты по кредитам. Арбитражный суд Ростовской области тогда оставил без движения эти два иска из-за неуплаты истцом госпошлины. В повторном исковом заявлении уже почти на 330 миллионов рублей, поданном 10 января 2018 года, суд также усмотрел нарушения и оставил его без движения. Истец эти нарушения устранил.
- Истец ссылается на то, что перечисление денежных средств профессиональному футбольному клубу "Ростов" в соответствии с законом о благотворительной деятельности и благотворительных организациях благотворительной деятельностью не является, данные денежные средства перечислены без установленных законом оснований, - отметила представитель суда.
В материалах дела указано, что фонд перечислил клубу деньги по одному разу в декабре 2014 года и июле 2015 года, а также дважды в мае 2015 года. Всего истец просит взыскать с клуба около 328,5 миллиона рублей, в том числе почти 259 миллионов рублей неосновательного обогащения и около 69 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Как пояснил агентству ранее представитель суда, фонд просит признать недействительной сделку по передаче футбольному клубу около 259 миллионов рублей.
V0VaN
Бекиич как всегда всех развёл))) Красава)))
22:13
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Да я болею за столичную команду- Зенит! Ничего личного, просто справка. Через этот гнусный фонд были прокачаны ооооочень большие суммы в .т.ч. и бюджетные ,а эти фонды налогом не облагаются и потому он фактически украл у города при помощи фк Прохиндей приличные налоговые поступления в бюджет города.
16:22
199
Опять зашевелились ..ари. Почувствовали, что Ростов опять покажет столичным их место и начали снова таскать эту дохлую кошку. Вот интересно: за какую из столичных команд топит гаттузо. Наверно за пищевик.
15:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Прохиндеи жмыхоеды из подсолнуховой республики в своем репертуаре! Все разворовали ,растащили по карманам ,теперь иски строчат. Пора зеленую папку сержанта Коли поднимать. Куда бюджетные деньги дели прохиндеи??
15:17
баламошка
Тоже что ли какой-нибудь благотворительностью заняться) Прибыльное дело, судя по всему) Форумчане, давайте тоже какую-нибудь благотворительную шайку организуем! Потом разбежимся и напокупаем себе клубов в АПЛ и Чемпионшипах, чтоб туда Лёнек своих пристраивать)
15:14
redgy
Истец ссылается на то, что перечисление денежных средств профессиональному футбольному клубу "Ростов" в соответствии с законом о благотворительной деятельности и благотворительных организациях благотворительной деятельностью не является, данные денежные средства перечислены без установленных законом оснований.... )))
15:06
баламошка
Ох уж эти благотворительные фонды) Овечки в волчьих шкурах.
15:06