Благое и Нехайчик сыграют с первых минут против "СКА-Хабаровска"

Стали известны стартовые составы "СКА-Хабаровска" и "Оренбурга" на первый стыковой матч за право выступления в РФПЛ. Напомним, что вторая игра состоится 28 мая в Оренбрге.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Карасев, Лескано, Астафьев, Микуцкис.

Запасные: Криворучко, Калинский, Киреев, Друзин, Плетин, Иванов, Кобляко.

"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев, Парняков, Малых, Нехайчик, Афонин, Благое, Лобжанидзе, Ойеволе.

Запасные: Абакумов, Жунич, Саная, Бреев, Коронов, Бордачев, Попович.

Встреча состоится сегодня, 25 мая, начало – в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи