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Благое Георгиев: "Я хотел завершить карьеру? Это слухи"

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Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев в интервью "СЭ" подчеркнул, что не собирался завершать карьеру после неудачного прошлого сезона. Также болгарин отметил, что не считает себя главной звездой своей новой команды.

 
16 сентября. Ростоши. "Оренбург" – "Спартак" – 1:3. 40-я минута. Благое ГЕОРГИЕВ (слева) после забитого пенальти в ворота Артема РЕБРОВА.Благое Георгиев: "Рубин"? Тех, кто делает плохое, Бог наказывает"

– Правда ли, что в конце прошлого сезона вы собирались завершить карьеру?

– Нет-нет, это слухи. Слышал, что кто-то говорил о подобном, но я никогда не задумывался над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Буду играть столько, сколько смогу. Готов физически, чувствую себя нормально.

– Чувствуете, что вы в команде главная звезда?

– Нет. Не ставлю себя выше своих партнеров, мы все наравне. Моя задача – помогать "Оренбургу" добиваться побед. У нас очень хороший коллектив, мне все нравится.

– Какая задача стоит в чемпионате?

– Закрепиться в премьер-лиге. Ребята должны поверить, что они способны играть на равных, что они не слабее соперников. (Сергей АСТАХОВ)

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