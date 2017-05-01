Благое Георгиев: "Таких актеров как Корниленко даже в Голливуде нет"

Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев после матча 26-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:1) выразил несогласие с назначенным в ворота команды пенальти на 85-й минуте. Судья матча Сергей Карасев указал на "точку" после падения в штрафной гостей нападающего Сергея Корниленко.

– Мы опять не взяли три очка, – сказал для клубной пресс-службы Георгиев. – Считаю, что два очка мы сегодня потеряли. Смотрел повтор назначенного пенальти... Я уважаю Корниленко, но его можно взять в Голливуд, таких актеров там нет. Вторая игра, такой пенальти... Смешно просто!

Наше дело – играть. Но такое судейство – просто смешно, потому что это наш труд, мы всю неделю работаем и тренируемся. Так нельзя. Я уважаю этого арбитра, он один из самых лучших, но сегодня он ошибся. Я сказал нашему вратарю, как ударит соперник с пенальти, но он меня не послушал (улыбается).

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Оренбург"