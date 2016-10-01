Благое Георгиев сыграет за "Оренбург" против "Терека" с первых минут

Стали известны составы "Терека" и "Оренбурга" на матч 9-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится хавбек гостей Благое Георгиев, который защищал цвета грозненцев с 2009 по 2012 год. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади - Пирис, Кузяев - Роши, Иванов, Грозав - Балай.

Запасные - Гудиев, Годзюр, Плиев, Родолфу, Брызгалов, Мирзов, Лебеденко, Педру Кен, Торже, Кадыров, Садаев, Мбенг.

"Оренбург": Гутор - Малых, Ойеволе, Андеев, Васиев - Афонин, Ефремов, Померко, Георгиев, Нехайчик - Делькин.

Запасные - Абакумов, Руденко, Шогенов, Коронов, Жунич, Бамба, Кацалапов, Батов, Бреев.

Трансляция матча "Терек" - "Оренбург"