Благое Георгиев: "Рубин" практически рассчитался"

Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев в интервью "СЭ" отметил, что "Рубин" уже почти погасил свои долги по заработной плате перед ним. Также он подчеркнул, что не растерял форму, несмотря на то, что был выведен из состава казанцев прошлой зимой и тренировался самостоятельно.

– Летом группа игроков "Рубина", в числе которой были и вы, написала на клуб жалобу в РФС. Удалось разрешить конфликт?

– Нам не платили долгое время. Пришлось воспользоваться своим правом и написать письмо. На данный момент все нормально, "Рубин" заплатил практически все. Уверен, оставшуюся часть тоже получу.

– Как восприняли новость, что "Рубин" вас больше не хочет видеть?

– Был в шоке! Зимой за короткий срок не смог найти себе новую команду – и пришлось четыре месяца тренироваться самостоятельно. Психологически перенес расставание спокойно. Все-таки мне 34 года, уже опытный футболист (смеется). Форму поддерживал в Болгарии, работал с одной командой. Физически же я не потерял за минувшую весну.