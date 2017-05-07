Благое Георгиев: "Оренбург" не будет смотреть за матчем "Крыльев"

Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0) отметил, что эта победа важна для команды в психологическом плане. По его словам, оренбуржцы не дали сопернику ни одного шанса сегодня.

- Сегодня мы играли дома и должны были побеждать, учитывая наше положение в турнирной таблице, - приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Георгиева. - Поэтому с первых минут пошли вперед. Слава Богу, что получилось выиграть. У соперника не было голевых моментов, а у нас было два-три. "Краснодар" - одна из лучших команд чемпионата, и мы ей не дали шансов. Так что все у нас получилось.

Эта победа очень важна. Как в психологическом плане, так и в турнирном. Матч "Крыльев"? Не нужно за ними смотреть. Если мы будем выигрывать в каждой игре, то все будет хорошо.

Трансляция матча "Оренбург" - "Краснодар"