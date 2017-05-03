Благое Георгиев: "Оренбург" еще может догнать "Анжи" и "Урал"

Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев в интервью "СЭ" отметил, что команда еще может выбраться из зоны вылета. Сейчас оренбуржцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с отставанием от "Анжи" и "Урала" в шесть очков за четыре тура до финиша.

– Догнать "Анжи" и "Урал" еще возможно?

– Вполне. Впереди еще четыре тура. Понимаю, что наш календарь не из легких, но мы верим в себя.

– "Краснодар" и "Ростов" сражаются за Лигу Европы. "Локомотив" и "Уфа" тоже вверху. Пройти без потерь будет архисложно.

– Смотрел матч "быков" с "Анжи". Был уверен в их победе, ведь футбол команды – один из лучших в чемпионате. А получилась ничья. Это еще раз доказывает, что легких игр в чемпионате нет, в каждом матче можно потерять очки. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Благое Георгиева